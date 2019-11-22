السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران أطلقت جامعة نجران ممثلة بكلية اللغات أربع مبادرات تطوعية، وذلك بمقر كلية المجتمع وتأتي المبادرات تزامنا مع ملتقى العمل التطوعي الذي تنظمه الجامعة، وتضمنت معرض اللغة الإنجليزية، والذي احتوى على عدة أركان تفاعلية، شملت ركن اللغويات التطبيقية واكتساب اللغة والصوتيات، وركن التعريف باختبار «الايلتس» وركنا لنادي القراءة المتضمن عدة أنشطة ومسابقات للتشجيع على القراءة والتعريف بمهاراتها وتنمية اللغة الإنجليزية، فيما قدمت دورتين تثقيفيتين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تطلق 4 مبادرات تطوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.