صيانة وتأهيل 10 ساحات بلدية بالطائف وضواحيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع برنامجا لصيانة وتأهيل الساحات البلدية بالمحافظة لضمان الأداء الأمثل لها في ظل الارتياد الكثيف عليها من فئات المجتمع، واحتضانها لعدد من الأنشطة والفعاليات.

وشملت أعمال الصيانة والتأهيل إعادة الطلاء، وصيانة التمديدات الكهربائية، وأرضيات الملاعب والمماشي والألعاب الرياضية، والأسوار الخارجية والمدرجات، إضافة إلى تعزيز السلامة والأمان بهذه المرافق.

وأوضحت وكالة المشاريع أن برامج الصيانة والتأهيل الشامل لنحو 10 ساحات بلدية تأتي لتهيئة هذه المرافق لاستيعاب الإقبال المتزايد من قبل المرتادين والشباب، حيث تخدم هذه المرافق شريحة كبيرة من محبي الرياضة والألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وممارسي رياضة المشي في المضامير.