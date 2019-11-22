القبض على عصابة ارتكبت 42 جريمة سرقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من 5 مصريين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، تورطوا في سرقة مستودعات ومقار شركات ومؤسسات تجارية بعد كسر الأقفال الخارجية.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة تجاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ 1.7 مليون ريال، حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.