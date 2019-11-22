شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن ألمح لتفجير ثورة في السعودية.. رسالة عاجلة من ”الملك سلمان” إلى زعيم جماعة الإخوان المسلمين في هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى زعيم جماعة الإخوان المسلمين في دولة عربية، رغم توتر العلاقات بين الطرفين.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن "الملك سلمان"، بعث رسالة إلى الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، المحسوبة على الإخوان المسلمين، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان.

ونقلت الوكالة، عن بيان صادر عن مجلس نواب الشعب التونسي، أن "الغنوشي" تلقى رسالة "الملك سلمان"، خلال استضافته سفير السعودية في تونس، بقصر باردو.

وقال البيان: إن "السفير السعودي، أبلغ (الغنوشي) تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة انتخابه لرئاسة البرلمان وانطلاق أشغاله".

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بعد أن ألمح لتفجير ثورة في السعودية.. رسالة عاجلة من ”الملك سلمان” إلى زعيم جماعة الإخوان المسلمين في هذه الدولة العربية



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وأضاف: أن "السفير السعودي بيّن أهمية تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشورى بالمملكة، ودفع الشراكة بينهما على مستوى تبادل الخبرات والتجارب".

من ناحيته، أكد "الغنوشي"، على عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين الشعبين التونسي والسعودي والحرص المشترك بين قيادة البلدين على التعاون في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن علاقة "الغنوشي" مع السعودية شهدت في وقت سابق بعض التوتر، عقب تصريحات نسبت لرئيس حركة النهضة شبّه فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بمقتل البوعزيزي مفجر الثورة التونسية.