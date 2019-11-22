شكرا لقرائتكم خبر عن على حدود التشطير.. السعودية تدعم لواء عسكري جديد بآليات عسكرية ومدرعات ضخمة وهذه مهمته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت المملكة العربية السعودية، الخميس، دعما عسكريا جديدا للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة “سبوتنيك”، بأن القوات السعودية سلمت 30 آلية عسكرية بينها 3 مدرعات وعربة للإخلاء الطبي، للواء الأماجد التابع للجيش اليمني والمتمركز في منطقة المنياسة شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين.

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على حدود التشطير.. السعودية تدعم لواء عسكري جديد بآليات عسكرية ومدرعات ضخمة وهذه مهمته!



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ويعد الدعم العسكري السعودي هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أشهر للواء حديث الإنشاء، حيث قدمت الرياض في 22 آب/أغسطس الماضي 50 عربة عسكرية لقواته.

وأنشأ الجيش اليمني بدعم من القوات السعودية، في يونيو الماضي، لواء الأماجد الذي يقوده العميد السلفي صالح الشاجري ويضم نحو 6 آلاف مقاتل، لاستعادة مديرية مكيراس من قبضة جماعة (الحوثيين).

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، عمليات التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في حربها مع “الحوثيين”، والتي سيطرت عام 2014 على مناطق واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.