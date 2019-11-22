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“تركي آل الشيخ” يعلن فتح معرض الرياض للسيارات مجاناً لجميع الزوار

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن فتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، مجاناً للجميع اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

ويشهد المعرض الذي تحتضنه المنطقة الثالثة من مناطق “موسم الرياض”، إقامة فعاليات متعددة لعشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات، وعدد من الحفلات الموسيقية. كما يحتوي أيضاً على أكثر من 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى سيارات نادرة توجد لأول مرة في ، وتحت سقف واحد.

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