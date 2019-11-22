القبض على محتال محلات المجوهرات بجدة وهذا ما عثر عليه بحوزته

تمكنت الجهات الأمنية بجدة، من القبض على شخص قام بالاحتيال على العاملين في محال ‫الذهب والمجوهرات في ‫جدة.

وكان المحتال قد أوهم العاملين بأنه شخصٌ مقتدرٌ، حيث يقوم بطلب المجوهرات ويدّعي تحويل المبلغ إلى صاحب المحل مظهراً رسالة بنكية مزوّرة، ومن ثَم يحصل على المجوهرات ويغادر المحل دون دفع قيمتها. وكشفت مصادر، أن المضبوطات التي كانت بحوزة المحتال هي: أطقم مجوهرات ومصوغات ذهبية وعقد ألماس؛ تقدّر قيمتها إجمالاً بـ (٦٢) ألف ريال.