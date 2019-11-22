تنبيه متقدم بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تنبيها متقدما على محافظة جدة، وذلك إثر 3 تنبيهات متقدمة أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، شملت العاصمة المقدسة ومحافظات جدة وخليص والطائف وميسان والجموم وأضم والعرضيات. وتشير الحالة الجوية إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ويبدأ التنبيه المتقدم على تلك المحافظات والأجزاء المجاوره لها من الساعة 6:00 مساء ويستمر حتى الساعة 3:00 صباح غد (السبت).

من جانبه، دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في ظل الحالة الجوية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، والابتعاد عن مصادر التيار الكهربائي أثناء وبعد هطول الأمطار، وعدم القيام بأعمال الصيانة على الأسطح أثناء نشاط الرياح السطحية وكذلك هطول الأمطار، والابتعاد عن المجسمات الجمالية على الشواطئ، وكذلك اللوحات الإعلانية والمظلات الواقية للعربات وعدم أخذها سواتر واقية عن الرياح السطحية والأمطار، ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والابتعاد عن التجمعات المائية الناجمة عن الأمطار، إضافة إلى توخي الحذر وعدم النزول أو قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، والابتعاد ومراقبة أفراد الأسرة عند السدود والبرك المائية التي تنجم بعد هطول الأمطار، ومتابعة ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام ومنصات الدفاع المدني من إرشادات أثناء هطول الأمطار، داعين الله للجميع السلامة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.