أدى جموع المصلين من أهالي محافظة شرورة صلاة الجنازة، على الطالب خالد النهدي، الذي توفي إثرمشاجرة وقعت بينه وبين زميل له داخل حرم المدرسة.
وشيعت الجموع جثمان الطالب بعد صلاة ظهر اليوم (الجمعة)، حيث تم دفنه بإحدى مقابر المحافظة، وسط حالة من الحزن والأسى ظهرت على وجوه الأقارب والمشيعين. يذكر أن الطالب المتوفى تلقى طعنة بآلة حادة على خلفية شجار وقع مع طالب آخر في فناء المدرسة، وتم نقله مباشرةً إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تشييع جثمان الطالب الذي لقي حتفه طعناً على يد زميله في شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.