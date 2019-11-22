صور.. تشييع جثمان الطالب الذي لقي حتفه طعناً على يد زميله في شرورة

أدى جموع المصلين من أهالي محافظة شرورة صلاة الجنازة، على الطالب خالد النهدي، الذي توفي إثرمشاجرة وقعت بينه وبين زميل له داخل حرم المدرسة.

وشيعت الجموع جثمان الطالب بعد صلاة ظهر اليوم (الجمعة)، حيث تم دفنه بإحدى مقابر المحافظة، وسط حالة من الحزن والأسى ظهرت على وجوه الأقارب والمشيعين. يذكر أن الطالب المتوفى تلقى طعنة بآلة حادة على خلفية شجار وقع مع طالب آخر في فناء المدرسة، وتم نقله مباشرةً إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.