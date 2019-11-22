شرطة جازان تطيح بقاتل طفل أبوعريش

أطاحت شرطة منطقة جازان بقاتل الطالب الذي عثر على جثته، فجر أمس الخميس، مقتولًا بجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية في أبوعريش.

وبعد ساعات قليلة من مباشرة التحقيق، في حادث العثور على جثة الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، نجحت شرطة منطقة جازان في القبض على القاتل (25 عامًا) بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات علاقته بالحادثة.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإنه «رغم تعمد الجاني رسم غموض حول جريمته لمنع القبض عليه، غير أن وحدة البحث والتحري نجحت في تتبع معلومات بحثية رافقتها أعمال تحرٍ وتدقيق استطاعت من خلالها جمع المعلومات؛ ما ساهم في القبض على الجاني أمس».

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وأكدت الشرطة، في بيانها، أن الجاني أقر بجريمته، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الملف للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت «عاجل» نقلت عن مصادرها أمس، قولها إن الجهات الأمنية بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان، باشرت واقعة العثور على جثة طفل سعودي فجر الخميس، بجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية.

وقالت مصادر «عاجل»، حينها إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الطفل، قتل شنقًا.