تركي آل الشيخ يعلن فتح معرض السيارات بالجنادرية مجانًا

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، فتح معرض السيارات بالجنادرية، لكل الزوار مجانًا، اعتبارًا من الغد.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «اعتبارًا من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار.. حياكم كلكم في الجنادرية».

سيارة المستقبل 2030

وكان تركي آل الشيخ كشف، أمس، عن سيارة المستقبل «سيارة 2030»، خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة «معرض الرياض للسيارات بالجنادرية».

وأعلن آل الشيخ أن «سيارة 2030»، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض، وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

فعاليات متعددة

وانطلقت فعاليات منطقة «معرض الرياض للسيارات» المنطقة الثالثة من مناطق «موسم الرياض»، أمس الخميس 21 نوفمبر، وستستمر حتى الخميس المقبل 26 نوفمبر 2019م.

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ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

هاشتاج معرض الرياض

يشار إلى تصدر هاشتاق معرض الرياض للسيارات موقع «تويتر».

وتفاعل رواد موقع تويتر مع الهاشتاج، كما أعلن موسم الرياض، عبر الحساب الرسمي له، أن معرضًا للسيارات سيكون فعالية مثيرة لما سيشهده من عرض لأفخم السيارات الحديثة، وكذلك سيارات من المستقبل، وأخرى الكلاسيكية تحمل عبق التاريخ.

وقال موسم الرياض في تغريدته: «فخامة غير عادية، ومواصفات قوية، وتصاميم نادرة وعجيبة، في معرض الرياض للسيارات بتشوف سيارات من التاريخ، وأحدث السيارات من المستقبل، لا يفوتك المعرض، كلها 6 أيام».