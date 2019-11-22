المبعوث الأممي: اتفاق الرياض يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن.. ونشكر السعودية

توجه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دورها في التوصل لاتفاق الرياض بين اليمنيين، مشيرًا إلى أنه يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن.

وقال غريفيث، خلال إحاطة له في مجلس الأمن اليوم، إن وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين،

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قال إن اتفاق الرياض الذي رعته ودعمته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف الرئيس اليمني أن اتفاق الرياض يمثل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السلاح للدولة وحدها، وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.