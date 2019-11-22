بالصور.. ولي العهد يشهد افتتاح بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية

شهد سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الجمعة، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالسعودية.

وجاء تدشين بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في مدينة الدرعية بالرياض.

ولدى وصول ولي العهد حلبة السباق، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأولى لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، عزف السلام الملكي.

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ثم بدأت الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

حضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة، دولة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، وأصحاب السمو والمعالي، وكبار المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة.



