أمطار غزيرة على 4 مناطق بالمملكة حتى مساء اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتأثر بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأضافت هيئة الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحالة الماطرة السابقة تشمل الطائف بمكة المكرمة، والسواحل، ومناطق: الباحة، عسير، جازان، مشيرة إلى استمرار الحالة الجوية حتى مساء اليوم الجمعة.

تعاظم السحب

وفي سياق متصل أكد الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الجمعة، أن الطريق الواصل ما بين مكة المكرمة وجدة، شهد هطول أمطار غزيرة من بدايته لنهايته، وذلك بعد تعاظم السحب الممطرة في سماء مكة، اتساقًا مع الحالة الممطرة التي بدأت فعليًّا على جنوب البحر الأحمر، وتنتقل تدريجيًّا للمناطق غربية، مشيرًا إلى أنه خلال الثلاثة أيام المقبلة ستتجه تلك الحالة إلى السواحل ما بين جدة والقنفذة مرورًا بالليث.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وعلى منطقة المدينة المنورة.

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الموجة الباردة

كما توقع خبراء الأرصاد انتهاء الموجة الباردة الحالية وبدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر، من اليوم وعلى مدى الأيام المقبلة، فقال الراصد الجوي سامي الحربي، إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة المَعيشة حاليًّا، وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك على المملكة والعراق الكويت وبلاد الشام، جراء تمدد المنخفض الحراري.

وأشار الراصد الجوي إلى أن الحالة الماطرة الجديدة ليست عامة بل ذات نطاق معين، وقوتها بين متوسطة وقوية، وتبدأ من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل، منوهًا بأن نطاق تلك الحالة سيكون على مكة المكرمة والباحة وعسير والأفضلية لغربها، وجازان والرياض والأفضلية للعاصمة الرياض وإلى جنوبها وغربها وشرقها، فيما تضعف شمال الرياض، وكذلك المنطقة الشرقية من الأحساء وجنوبها، فيما تضعف على سواحل الشرقية وشمالها. وتشمل الحالة جنوب شرق المدينة المنورة مع زخات مطرية على المدينة المنورة، وعلى أجزاء من تبوك وحائل والجوف، إضافة إلى سواحل الكويت والبحرين، كما تتأثر بها الإمارات وسلطنة عمان.

حركية التيار المداري

من جانبه، توقع خبير الأرصاد علي السفري الحربي أن يكون اتجاه نشوء السحب الممطرة، اليوم الجمعة، عبر مياه البحر الأحمر من الجنوب إلى الشمال، بسبب طبيعة حركية التيار المداري الرطب وارتداده إلى الشمال، منوهًا باحتمالية تكون الجبال المحاذية للساحل والقريبة منه أكثر استفادة، خاصة جنوب طفيل نواحي المحرم، وشماله على ديار شعب، مرورًا بجبل سطاع ونشح وجبال عمر وعمير وعمق وبحرة، وربما شرق جدة.