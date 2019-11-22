لأول مرة في العالم.. توفير الجيل الخامس لجمهور سباق فورميلا إي الدرعية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC»، إتاحة شبكة الجيل الخامس لجمهور سباق فورميلا إي الدرعية 2019، وذلك لأول مرة في العالم خلال سباقات الفورميلا إي.

وأكدت الشركة اكتمال نشر شبكة الجيل الخامس في مواقع متعددة في الدرعية؛ حيث سيتمكن الزوار والحضور من استخدام الجيل الأحدث من الشبكة عبر الأجهزة المزودة بتقنية الـ 5G.

وبحسب البيان، فإن الشركة توفر جناحًا خاصًا للزوار يتيح تجربة خدماتها الرقمية ولاسيما الخدمات المرتبطة بالجيل الخامس مثل أجهزة المحاكاة لقيادة السيارة والهواتف الذكية إضافة إلى خدمة المدفوعات الرقمية STC Pay وأجهزة الخدمة الذاتية، ضمن التزامها بمواكبة الثورة التقنية وإثراء حياة عملائها وانسجامًا مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي في المملكة.

وكانت STC أول من أطلق شبكة حية للجيل الخامس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في مايو من العام 2018، كما أنها أطلقت في يونيو الماضي خدمات الجيل الخامس 5G تجاريًا بالسعودية والكويت والبحرين كأول مشغل في المنطقة.