القبض على مواطن أطلق النار على معهد تعليم خاص بحفر الباطن

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن عشريني أطلق النار بسلاح رشاش على معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن، إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، حيث تم القبض عليه، وضبط سلاح الجريمة بحوزته، مؤكدة إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه .

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة، أكد أمس، مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار على أحد المحال التجارية في حفر الباطن.

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وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً.

كما أمر بتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة، وتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم مفصلاً عما اقترفوه من جرم، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأشار المصدر إلى أنَّ قضايا استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به والمساهمة في ذلك عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة لن تألو جهداً في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.