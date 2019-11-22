تدشين رافعة «نقل مرضى ألزهايمر» وتوظيف الأيتام لقيادتها

تلقت «الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر»، تبرعًا من مصرف الإنماء؛ وذلك لدعم مشروع رافعة ألزهايمر لنقل المرضى المشمولين من أسر الجمعية بالمنطقة الغربية.

وجاء هذا التبرع من مصرف الإنماء «المساند الاستراتيجي للجمعية» في إطار مساهماته في المسؤولية المجتمعية، وسعيه المتواصل إلى تحقيق أثر إيجابي في شتى قطاعات المجتمع التي تمثل أحد الإطارات الاستراتيجية للجمعية.

توظيف الأيتام لقيادة الرافعة

وفي بادرة كريمة، عملت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، على أن يتم توظيف الأيتام لقيادة هذه الرافعات ليكون مصدر رزق لهم، وتم التنسيق في ذلك مع «جمعية إنسان» المهتمة بقضايا الأيتام.

وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، دشنت برنامجها «نقل مرضى ألزهايمر» في نهاية 2015م في منطقة الرياض، بدعم من فاعلة خير، بالتزامن مع تدشين مشروع قرية ألزهايمر، الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في حي البجيري بالدرعية.

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نقل المرضى إلى المستشفى

وبرنامج الرافعة لـ«نقل مرضى ألزهايمر» هو سيارة مجهزة ومهيأة لنقل كبار السن من المرضى، من المنزل حتى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومن المستشفى حتى المنزل.

ويتوافر في السيارة عنصر الأمان في عملية النقل والحركة والراحة التامة، مع سائق مدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث تعمل الجمعية دومًا على توفير حياة كريمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع من خلال الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم.

برنامج نقل مرضى ألزهايمر

وحقق برنامج نقل مرضى ألزهايمر، نجاحات كبيرة منذ مطلع 2016م حتى الآن في المنطقة الوسطى؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 464 مريضًا سنويًّا، ومن المتوقع أن يخدم البرنامج في المنطقة الغربية خلال السنتين القادمتين 380 مريضًا. وتخطط الجمعية الآن لشمول المنطقة الشرقية بهذه الخدمة، ومستقبلًا المناطق الأخرى.