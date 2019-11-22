مذكرة تعزز التنمية وتدعم القيادات الشابة بين كاوست ومسك



وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) يوم الخميس، الموافق 14 نوفمبر 2019، مذكرة تفاهم مع مركز مبادرات مسك التابع لمؤسسة مسك الخيرية، لتوسيع فرص التعاون بين المؤسستين وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية الوطنية في مختلف المجالات خصوصاً مجال إعداد قادة المستقبل من الشباب. وجرت مراسم التوقيع على هامش فعاليات منتدى مسك العالمي (MGF) في الرياض، حيث وقع الاتفاقية كل من البروفيسور توني تشان مدير الجامعة، ومعالي الأستاذ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في عددٍ من المجالات تشمل التطوير الأكاديمي والمهني لطلبة المرحلة الثانوية، مع التركيز بشكل خاص على التحضير لمرحلة تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل بالجامعات، وإثراء مشاريع ريادة الأعمال والأنشطة الترويجية الخاصة بها في المملكة، وبرامج وفعاليات التبادل التعليمي وريادة الأعمال المشتركة للشباب السعودي التي تتضمن ترشيح الطلبة المتفوقين من مجموعة المواهب في مسك للمشاركة في البرامج الأكاديمية وبرامج الإثراء وبرامج التطوير في كاوست مثل المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI) وبرنامج جامعة الملك عبدالله للطلبة الموهوبين (KGSP) برنامج تدريب القيادات التنفيذية الوطنية (قيادات) إضافة إلى برامج التدريب على الأبحاث. وقال البروفيسور توني تشان بهذا المناسبة «تلتقي كاوست مع مسك في نفس القيم الهادفة للاستثمار في المواهب السعودية ودعمها من خلال التدريب الأكاديمي وبرامج تطوير القيادات، ونحن في كاوست مهتمون جداً بتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال عبر التعاون في الفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة مثل بطولة كأس العالم لريادة الأعمال التي ترعاها مؤسسة مسك التي تعد قوة دافعة لتعزيز الابتكار والنمو في المملكة العربية السعودية والعالم، حيث إن توقيع مذكرة التفاهم هذه هو مثال آخر على توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية الفاعلة لتحقيق أهداف رؤية 2030». كما صرح بدر العساكر بقوله «تلتزم مسك بالتعاون وعقد الشراكات مع المؤسسات الرائدة في العالم لتحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في تمكين الشباب سواء في المملكة أو العالم، ونحن في مسك نعي تماماً أن ريادة الأعمال هي الطموح الذي يحرك الكثير من الشباب، لذلك نعمل على إقامة العديد من الشراكات المتميزة مثل شراكتنا مع كاوست لتوفير المهارات والتدريب اللازم لهؤلاء الشباب ليتمكنوا من تحقيق هذا الطموح». يتطلع الطرفان للمساهمة في حركة التحول الوطني تحت رؤية المملكة 2030 من خلال إقامة العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة في المستقبل التي تجلت أولى نتائجها في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال الأخيرة، حيث نجحت المؤسستان في جعل هذا الحدث احتفالًا رائعًا بالابتكار، وجمع المواهب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم ابتداءً من المعسكر التدريبي الذي استضافته كاوست في حرمها الجامعي إلى التصفيات النهائية للبطولة وحفل توزيع الجوائز الذي كان من أبرز فعاليات منتدى مسك العالمي لعام 2019.

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