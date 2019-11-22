السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر العلمي الثالث عشر بتعليم نجران



نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت إدارة التعليم بنجران ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أمس ، المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة بعنوان "العمل على أساسيات البحث العلمي"، وذلك بمقر إدارة النشاط.

وأكدت مشرفة النشاط العلمي والتقني تهاني آل بختان أن البحث العلمي يهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي ، عرض البحوث العلمية لدى الطلبة ومهارات تنظيم المؤتمرات لدى الطلبة وإثراء الجانب المعرفي والمهاري في مجال البيئة ، وإعداد الطالب للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.

وأوضحت آل بختان أنه تم العمل على عدة مشاريع وزارية منها الذكاء الصناعي والتصميم التعليمي و بوابة المستقبل، بمشاركة عدد من مدارس التعليم العام والأهلي بجميع مراحلها ، تم خلالها استلام وتحكيم 10 أبحاث في التصفيات المحلية.

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18:40ت م

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