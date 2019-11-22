شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لباكستاني يهرب المخدرات فى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حُكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في منطقة الرياض وكان قد تم القبض على " خيال الدين رحمن الدين " باكستاني الجنسية عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ه.

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