شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.2 مليون مخالف للأنظمة وترحيل أكثر من مليون والان نبدء بالتفاصيل
و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (74835) شخصاً، (43 %) منهم يمنيو الجنسية، و (54 %) إثيوبيو الجنسية، و (3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2924) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
و إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4669) شخصاً.
فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1702) مواطن، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1662) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (40) سعودياً.
و بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14176) وافداً مخالفاً، منهم (12661) رجُلاً، و (1515) امرأة.
كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (582142) مخالفاً، وإحالة (534399) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (709576) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1059354) مخالفاً.
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