أسعار بيوت الشعر والخيام في حفر الباطن

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت محلات تفصيل الخيام وبيوت الشعر في محافظة حفر الباطن إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من المواطنين، من داخل المحافظة وخارجها ومن دول الخليج، وذلك تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وقال أحد مدراء محلات بيوت الشعر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن محلات تفصيل البيوت بحفر الباطن تتميز بالجودة؛ ولهذا تشهد إقبالًا كبيرًا من الخليجيين، وخاصةً من دولة الكويت، متابعًا أن بسبب الجودة تصلهم طلبات عبر الجوال من مناطق بعيدة كالطائف وجدة وتبوك ليتم تفصيل البيت وشحنه إلى منطقة العميل.

أما محمود مصطفى فأكد أن أسعار تفصيل البيوت تختلف حسب المقاس فتبلغ قيمة بيت الشعر العادي مقاس 46 مبلغ 900 ريال وذات المقاس المبطن بقماش زينة تصل إلى 1500 ريال أما الخيام فالمتوفر بجميع السوق من الصناعة الباكستانية ويصل سعر الخيمة مقاس 46 إلى ألف ريال.

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في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لـ”متابعات الخليج 365“: إنه تم تأجيل فرض الرسوم على المخيمات وتحديد مواقعها إلى العام المقبل، وهو ما زاد من الإقبال على محلات بيوت الشعر، لتشهد مداخل المحافظة نصب أعداد كبيرة من البيوت اختلفت أغراضها منها للمواطنين وعوائلهم ومنها للاستثمار.