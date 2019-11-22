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تنفيذ شرع الله في مهرب الهيروين بالرياض
أيد الحكم من الاستئناف والمحكمة العليا
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في منطقة الرياض.
وجاء في نص البيان كما يلي:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على / خيال الدين رحمن الدين ” باكستاني الجنسية عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعا وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني خيال الدين رحمن الدين اليوم الجمعة الموافق 25 / 3 / 1441هـ في منطقة الرياض بمحافظة الغاط.
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