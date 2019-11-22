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شكرا لقرائتكم هل تؤثر العمالة على مبلغ حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل تؤثر العمالة على مبلغ حساب متابعات الخليج 365 ؟
لا يؤثر ولكن يجب الإفصاح عن الدخل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن وجود العمالة لا يؤثر على مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، حيث يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا
التسجيل مستمر:
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، عبر هذا الرابط: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.
شروط الأهلية:
ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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