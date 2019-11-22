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2019-11-22 ضبط مُطلق النار على المعهد التعليمي بالحفر إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن القبض على مواطن عشريني أطلق النار على معهد تعليم خاص بحفر الباطن. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغًا عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، حيث تم القبض عليه، وهو مواطن عشريني، وضبط سلاح الجريمة بحوزته. وتم ايقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. شارك الخبر







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