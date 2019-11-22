شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لباكستاني هرّب كمية من الهيروين المخدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الجمعة) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظ الغاط بمنطقة الرياض بحق خيال الدين رحمن الدين (باكستاني الجنسية)، وذلك لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه تم القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في منطقة الرياض بمحافظة الغاط.