شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن أطلق النار على معهد تعليم بحفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (1:40) من مساء أمس (الخميس) بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، حيث تم القبض عليه، واتضح أنه مواطن عشريني، وضبط سلاح الجريمة بحوزته. وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.