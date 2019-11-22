السعودية اليوم / فتح باب التسجيل في مسابقات مهرجان إنسومنيا السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض



الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

ينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض وتحديداً في واجهة الرياض أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية "مهرجان إنسومنيا

وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للمحترفين 8000 آلاف دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للهواة على مبلغ 2000 دولا أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي كوسبلاي ، حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقة الكوسبلاي في فعاليات كوسبلاي حول العالم، وفاز بعضهم بمسابقات مرموقة، مثل قمة كوسبلاي العالمية في اليابان.

وتجتمع في "مهرجان إنسومنيا السعودية" الذي يحتضن مسابقة كوسبلاي، أشهر الألعاب الإليكترونية والكلاسكية والعديد من البطولات التنافسية، حيث ستدشن فعالياته بتاريخ 27 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2019م.

// انتهى //

18:51ت م

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الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض وتحديداً في واجهة الرياض أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية "مهرجان إنسومنيا السعودية " الذي يضم بين فعالياته مسابقة كوسبلاي إنسومنيا السعودية، والتي تصل إجمالي جوائزها إلى 10.000 دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون، ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م.وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للمحترفين 8000 آلاف دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للهواة على مبلغ 2000 دولا أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي كوسبلاي ، حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقة الكوسبلاي في فعاليات كوسبلاي حول العالم، وفاز بعضهم بمسابقات مرموقة، مثل قمة كوسبلاي العالمية في اليابان.وتجتمع في "مهرجان إنسومنيا السعودية" الذي يحتضن مسابقة كوسبلاي، أشهر الألعاب الإليكترونية والكلاسكية والعديد من البطولات التنافسية، حيث ستدشن فعالياته بتاريخ 27 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2019م.// انتهى //18:51ت م0117

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.