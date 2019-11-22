السعودية اليوم / إدارة تعليم نجران تطلق برنامج " الإدارة الذكية"



نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة لتعليم نجران أمس ،برنامج "الإدارة الذكية" ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني و مديرة إدارة رياض الأطفال خيرية آل ماكر وعدد من المشرفات التربويات ،وذلك بمدرسة توسم الإبداع الأهلية.

وافتتحت الشهراني "قسم صناع المستقبل" الخاص بالمدرسة ،وتجولت الحاضرات على مرافق القسم والمتضمنة معمل "يوسي ماس" وهو المفهوم العالمي للحساب الذهني ويسمى كذلك الخوارزمية ويعتمد على الجمع بين المفاهيم الصينية القديمة والأبحاث العلمية التي تساعد على إجراء العمليات الحسابية بسرعة كبيرة وهو عبارة عن أداة كالعداد يتم تدريب الطالبات عليه لتنمية قدراتهن العقلية ، و معمل الحاسب والروبوت والتي تتدرب فيه الطالبات على كيفية تصميمه والتحكم به ، ومعمل موهبة ، وقدمت المعلمات والطالبات عروض حية للحسابات الذهنية والروبوت.

// انتهى //

18:50ت م

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