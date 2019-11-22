السعودية اليوم / المجلس البلدي بالقطيف يعقد لقاء مع المواطنات



صفوى 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

‎دعت عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف، خضراء المبارك، إلى أهمية توعية المراة بالمشاركة في المجالس البلدية، حيث أن المجلس موجود قبل دخول المرأة ومستمر بعد دخولها فيه لأن هناك فئة من الناس ليس لديهم الالمام الكامل بالمجلس والبعض منهم يخلط بين مهام البلدية والمجلس .

‎وأوضحت المبارك، خلال لقاءً عقد أمس الأول مع المواطنات، في نادي الصفا الرياضي بصفوى، دور المجلس ومهامه، وتجربة دخول المرأة فيه، مبينةً أن دور المرأة فُعل في الدورة الثالثة وأصبح لها الحق في المشاركة برأيها وتكون عضو بأنها تنتخب وتُنتخب حيث تم تعين اثنتين في كل مجلس من أصل 20 عضوه وذلك لعدم المشاركة الكافية من السيدات في المجلس لربما لقلة اطلاعهم على دوره ‎والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمواطنات لإيصال الاقتراحات والشكاوي والاستفسارات والملاحظات للبلدية بعدها يتم توجيه بما يتم طرحة للجهات المختصة.

ونوهت المبارك، ‎أن وجود المرأة في المجلس البلدي يفسح المجال للمشاركة أكثر من قبل المجتمع لأن المجتمع النسائي قبل دخول المجلس قل ما اهتم بشكل مباشر واختصاصات المجلس ومع دخولها فتحت قناة يمكن لها ايصال ملاحظاتها ومطالبها وشكاويها ، مشيرة إلى بعض الأعمال والمشاريع الذي يتابعها المجلس ويقرها ويتم تنفيذها .

‎بعد ذلك فُتح باب النقاش بين المواطنات والمشاركات في اللقاء.

// انتهى//.

18:44ت م

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