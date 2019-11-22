

تونس 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 88 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة من بينهم 53 امرأة، على مستوى شواطئ مدينة اللواتة بمحافظة صفاقس وسط شرق تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن المهاجرين كانوا على متن مركب بحري وهُم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

// انتهى //

18:42ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف 88 مهاجرًا غير شرعي بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.