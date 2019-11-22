السعودية اليوم / ثلاث عمليات على الهواء تُبث للجراحين في المؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل في ديسمبر المقبل



الرياض 25 ربيع الأول 1441 الموافق 22 نوفمبر 2019 واس.

كشف رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل والسكرتير العام للجمعية العالمية لجراحة التجميل بالمملكة ، ISAPS ، الدكتور فؤاد خالد هاشم عن بث مباشر لثلاث عمليات جراحية تنقل للجراحين المسجلين بالمؤتمر من خلال تقنيات البث المباشر من غرفة العمليات لصالة العرض بالمؤتمر ، كذلك يمكن لحضور المؤتمر من الجراحين الموثقين الدخول على الرابط الذي سيعطى لهم لرؤية البث الحي من أي مكان خارج الرياض والمملكة.

ويأتي ذلك في المؤتمر السعودي في نسخته الثانية بعد النجاح المميز في السنة الماضية ، ويتميز هذا العام بوجود خمس مؤتمرات في آن واحد ، سيقام بمشيئة الله بفندق كراون بلازا ا بالرياض من 6 إلى 8 ديسمبر 2019.

وستكون العملية الأولى :هي عملية شد للوجه، العملية الثانية هي عملية ترميم للثدي بعد الإصابة بمرض السرطان وكيفية ممارسة المريضة لحياتها الطبيعية إن شاءالله والعملية الثالثة: عملية ترميم وتجميل الأنف المائل والجسر البارز.

وينتظر أن يضم المؤتمر السعودي لجراحة التجميل أكثر من 30 متحدث دولي عالمي من أمريكا وأوروبا وأيضا سيضم أكثر من 15 متحدث إقليمي من دول الشرق الأوسط ، وأكثر من 25 متحدث محلي بمجموع أكثر من 70 متحدث في المؤتمر .

وعلى هامش المؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل سيكون هناك أكثر من 12 ورشة عمل فريدة من نوعها بالمملكة وخاصة النقل الحي للجراحين لعمليات تتم على الهواء وذلك لنقل التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه أفضل جراحي العالم.

وسيكون هناك ورش عمل لانشقاق الشفة وكذلك لتشوهات الوجه ، وورش عمل خاصة برفع مستوى التمريض المحلي بمستوى يضاهي المستوى العالمي.

وأردف وسيكون هناك معرض مصاحب للمؤتمر يضم آخر ما توصل إليه العالم في تكنولوجيا الجراحة والتجميل والعناية وكذلك أحدث أساليب التمريض ، وتشارك فيه مجموعة من الشركات العالمية والمحلية .

الجدير بالذكر أن جمعية الرعاية الجراحية التجميلية هي جمعية سعودية غير ربحية تضم بين أعضائها نخبة من أفضل جراحي التجميل السعوديين من الاستشاريين والأخصائيين ،وأنها معتمدة عالمياً من قبل الجمعية العالمية لجراحة التجميل " والتي أبرز أهدافها هي التطوير والاهتمام بالمنظومة الجراحية والترميمية على رأسها المريض ثم الجراح ضمن فعاليات وتوعية مجتمعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتضع بصمة واضحة للجراحين السعوديين على الخارطة العربية والدولية ، ودعا للتسجيل بالمؤتمر عبر الرابط: www.saudiplasticsurgery.org

//انتهى//

18:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.