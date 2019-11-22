السعودية اليوم / إجراء أول عملية جراحية على الهواء مباشرة بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون



جدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أجرى مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، أمس، أول عملية جراحية للعيون على الهواء مباشرة في

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني الذي نفذ العملية مع زملائه وزميلاته بالقسم ، أن هذا النقل الحي المباشر والتفاعلي لعمليات جراحة العيون هو من أهم المميزات التي أضافها المؤتمر لضيوفه من داخل المملكة وخارجها والذين تجاوز عددهم 2800 مشارك.

وأشار إلى أن مثل هذا النقل يعد خدمة طبية تقنية عالية المستوى وفرّها المؤتمر للحضور ، ليساهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها ، مبينا أن الهدف من خدمة البث المباشر هو متابعة المختصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، بالإضافة للهدف التعليمي وفتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر وكأنهم داخل غرفة العمليات ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية .

وبين القحطاني أن النقل الحي تضمن إجراء عمليتين في مجال الشبكية ، والتي تعد من أهم المواضيع التي استعرضها المؤتمر عبر محاور مختلفة كفحص اعتلال الشبكية وأهمية الكشف المبكر، إلى جانب التطرق إلى فحص وطرق علاج الشبكية السكري، فيما سيتم أخذ آراء المختصين من الأطباء والخبراء للوصول لتوصيات يصل المؤتمر بشأنها لأفضل وأحدث الطرق لعلاج اعتلال الشبكية السكري.

وأفاد أن أمراض الشبكية تتشابه بعض الشيء فيما بينها بالأعراض التي تسبّبها، الأمر الذي دعا المؤتمر للإهتمام بطرح موضوعاتها ، كما يمثل مرض انفصال الشبكية حالة خطيرة قد تؤدي الى فقدان البصر كلياً في حال لم يتم علاجة مباشرة.

ونوه بجهود مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة في إتمام هذا النقل ، مشيداً بمتابعة المدير التنفيذي للشئون الصحية بالمنطقة الغربية بالحرس الوطني الدكتور محمد الزهراني ، والذي كان متابعاً لكل إجراءات التجهيز والإستعدادات وتقديم التسهيلات لمثل هذا النقل الأول من نوعه.

// انتهى //

18:39ت م

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جدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأجرى مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، أمس، أول عملية جراحية للعيون على الهواء مباشرة في السعودية ، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة .وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني الذي نفذ العملية مع زملائه وزميلاته بالقسم ، أن هذا النقل الحي المباشر والتفاعلي لعمليات جراحة العيون هو من أهم المميزات التي أضافها المؤتمر لضيوفه من داخل المملكة وخارجها والذين تجاوز عددهم 2800 مشارك.وأشار إلى أن مثل هذا النقل يعد خدمة طبية تقنية عالية المستوى وفرّها المؤتمر للحضور ، ليساهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها ، مبينا أن الهدف من خدمة البث المباشر هو متابعة المختصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، بالإضافة للهدف التعليمي وفتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر وكأنهم داخل غرفة العمليات ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية .وبين القحطاني أن النقل الحي تضمن إجراء عمليتين في مجال الشبكية ، والتي تعد من أهم المواضيع التي استعرضها المؤتمر عبر محاور مختلفة كفحص اعتلال الشبكية وأهمية الكشف المبكر، إلى جانب التطرق إلى فحص وطرق علاج الشبكية السكري، فيما سيتم أخذ آراء المختصين من الأطباء والخبراء للوصول لتوصيات يصل المؤتمر بشأنها لأفضل وأحدث الطرق لعلاج اعتلال الشبكية السكري.وأفاد أن أمراض الشبكية تتشابه بعض الشيء فيما بينها بالأعراض التي تسبّبها، الأمر الذي دعا المؤتمر للإهتمام بطرح موضوعاتها ، كما يمثل مرض انفصال الشبكية حالة خطيرة قد تؤدي الى فقدان البصر كلياً في حال لم يتم علاجة مباشرة.ونوه بجهود مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة في إتمام هذا النقل ، مشيداً بمتابعة المدير التنفيذي للشئون الصحية بالمنطقة الغربية بالحرس الوطني الدكتور محمد الزهراني ، والذي كان متابعاً لكل إجراءات التجهيز والإستعدادات وتقديم التسهيلات لمثل هذا النقل الأول من نوعه.// انتهى //18:39ت م0104

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.