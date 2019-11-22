السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي المستشار الإداري المعين في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء



الدمام 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، حجي بن طاهر النجيدي، وذلك بمناسبة صدور قرار تعيينه مستشاراً إدارياً في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء.

وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على التيسير على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتطوير عمل مختلف الأجهزة الحكومية، مشيراً لضرورة العمل على تحسين تجربة المستفيد في مختلف المرافق، متمنياً سموه للنجيدي التوفيق في مهام عمله.

من جهته أعرب النجيدي عن الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مبيناً حرص سموه عبر التوجيهات التي تفضل بها سموه لتطوير عمل الدائرة، ومواكبتها للتطور الذي تشهده مختلف الدوائر الحكومية، موضحاً أن كلمات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه دائماً تؤكد على أهمية مراعاة احتياجات المواطنين وتلبيتها.

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18:32ت م

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