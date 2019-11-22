السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يلتقى مديري تعليم الأحساء السابق والمكلف



الدمام25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بقصر البندرية في محافظة الأحساء، مؤخراً، مدير عام التعليم بالأحساء المكلف حمد بن محمد العيسى، ومدير تعليم الأحساء السابق الدكتور أحمد بن محمد بالغنيم.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم، مؤكداً أن التعليم هو الانطلاقة الأولى نحو التطور والنماء، مما يحتم جميع منسوبيه العمل الجاد لبناء جيل واعد متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على نفع نفسه ووطنه ومجتمعه، يبادر بالأفكار والعمل، ويكون عنصراً في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبيناً سموه أن الدولة لم تدخر جهداً في دعم التعليم، وخصصت من أجل ذلك كافة الإمكانيات، متمنياً سموه لمنسوبي تعليم الأحساء التوفيق، معرباً عن شكره للمدير السابق على ما بذله من جهود، متمنياً للمدير الجديد التوفيق والإعانة.

من جهته عبر مدير تعليم الأحساء السابق الدكتور أحمد بالغنيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة ودعمه لقطاع التعليم، كما عبر مدير عام التعليم بالأحساء المكلف حمد بن محمد العيسى عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته المحفزة لمنسوبي تعليم الأحساء وحرصه على أداء الرسالة السامية لقطاع التعليم.

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18:29ت م

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