شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لمحافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 30 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 نوفمبر 2019م حتى 21 نوفمبر 2019م تحمل 203 طنًا و100 كيلو غرام أدوية طبية و333 سلة غذائية تزن 24 طنًا و642 كيلو غرام و20 طنًا و160 كيلو غرام من المواد الإيوائية تحتوي على 160 خيمة و320 بطانية، و 300 طن تشتمل على 37,500 كرتون من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، حضرموت، والمهرة، و الحديدة، والجوف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لمحافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.