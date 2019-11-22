شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التعليم انطلاقتنا الأولى نحو التطور والنماء والان نبدء بالتفاصيل

- الدولة لم تدخر جهداً في دعم التعليم وخصصت كافة الإمكانيات

- على جميع منسوبيه العمل الجاد لبناء جيل واعد متسلح بالعلم والمعرفة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم، مؤكداً أن التعليم هو الانطلاقة الأولى نحو التطور والنماء،مما يحتم جميع منسوبيه العمل الجاد لبناء جيل واعد متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على نفع نفسه ووطنه ومجتمعه، يبادربالأفكار والعمل، ويكون عنصراً في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبيناً سموه أن الدولة لم تدخر جهداً في دعم التعليم،وخصصت من أجل ذلك كافة الإمكانيات، متمنياً سموه لمنسوبي تعليم الأحساء التوفيق

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وكان سموه قد التقى التقى بقصر البندرية في محافظة الأحساء مؤخراً، مدير عام التعليم بالأحساء المكلف حمد بن محمد العيسى، ومدير تعليم الأحساء السابق الدكتور أحمد بنمحمد بالغنيم ،.معرباً عن شكره للمدير السابق على ما بذله من جهود، متمنياً للمدير الجديد التوفيق والإعانة.

من جهته عبر مدير تعليم الأحساء السابق الدكتور أحمد بالغنيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاتهالكريمة ودعمه لقطاع التعليم.

كما عبر مدير عام التعليم بالأحساء المكلف الأستاذ حمد بن محمد العيسى عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية عبىكلماته المحفزة لمنسوبي تعليم الأحساء وحرصه على أداء الرسالة السامية لقطاع التعليم.