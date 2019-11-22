شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب أطلق النار على معهد تعليم بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن عشريني أطلق النار على معهد تعليم خاص بحفر الباطن . وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد ، حيث تم بتوفيق الله - القبض عليه ، مواطن عشريني ، وضبط سلاح الجريمة بحوزته . وقد تم ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه .

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