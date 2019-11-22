شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على تحسين تجربة المستفيد في مختلف المرافق والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً ، حجي بن طاهر النجيدي، وذلك بمناسبة صدور قرار تعيينه مستشاراً إدارياً في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء.
من جهته أعرب النجيدي عن الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مبيناً حرص سموه عبر التوجيهات التي تفضل بها سموه لتطوير عمل الدائرة، ومواكبتها للتطور الذي تشهده مختلف الدوائر الحكومية، موضحاً أن كلمات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه دائماً تؤكد على أهمية مراعاة احتياجات المواطنين وتلبيتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية يشدد على تحسين تجربة المستفيد في مختلف المرافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.