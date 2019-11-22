تنبيه لمستخدمي طرق مكة

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة وتحديدًا طريق (مكة -جدة السريع).

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وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة لاحتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.

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