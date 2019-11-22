شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان تسقط قاتل طفل أبوعريش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
حلت شرطة منطقة نجران غموض حادثة العثور على جثة طفل في الـ12 من عمره مقتولاً بجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية في أبو عريش صباح أمس (الخميس)، بعد أن نجحت في كشف الجاني خلال ساعات قليلة من مباشرة التحقيق.
ونجحت شرطة منطقة جازان في القبض على القاتل (25 عاما) بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات علاقته بالحادثة رغم تعمد الجاني رسم غموض حول جريمته لمنع القبض عليه، غير أن وحدة البحث والتحري في شرطة جازان نجحت في تتبع معلومات بحثية رافقتها أعمال تحرٍ وتدقيق استطاعت من خلالها جمع المعلومات، ما ساهم في القبض على الجاني أمس، وأقر بجريمته، فيما ستتم إحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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