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عدن - ياسمين التهامي - قدم خبراء في التغذية ، أفضل الأطعمة التي تحرق الدهون وتساعد على تسريع إنقاص الوزن ، مُشيرين إلى أنه هناك أطعمة تناولها معاً يمكن أن تساعدك على تخسيس وزنك أكثر من تناول كميات أقل من الطعام .

-دقيق الشوفان و زبدة الفول السوداني : فالشوفان ليس فقط خالٍ من الجلوتين ولكنه أيضاً مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة المهمة ، وزبدة الفول السوداني هي أساساً هريس مصنوعة من الفول السوداني ، وكلاهما يساعد اعلى خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وتعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، وتزيد من الشعور بالامتلاء.

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الآن وداعًا للدهون والوزن الزائد.. هذه الأطعمة إذا تناولتها معا فإنها تسرع عمليات الحرق



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– الجزر و الطحينة : يعتبر الجزر طعاماً صحياً بشكل لا يصدق – فهو يحتوي على نحو 10% من الكربوهيدرات،وعندما تستهلك الجزر كجزء من الوجبة الرئيسية، فإنها ستساعد على زيادة الشبع وتقليل السعرات الحرارية الكلية ، والطحينة، والتي تعرف أيضاً باسم زبدة السمسم، تعد مصدر بروتين نباتي كبير، مما يجعلها خياراً مغذياً للنباتيين وغيرهم ممن يحاولون تقليل السعرات الحرارية .

– السبانخ و الزنجبيل : السبانخ منخفض في الكربوهيدرات، ولكنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان ، ويحتوي السبانخ على كميات عالية من النترات التي تساعد في تنظيم ضغط الدم.

والزنجبيل غني بمادة غذائية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يبدو أن الزنجبيل يسرع في إفراغ المعدة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم ومضايقات مماثلة في المعدة.