شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على امرأة جثة هامدة بعد خروجها مع زوجها لقضاء عطلة أسبوعية.. رومانسية لا تقاوم لكنها انتهت بجريمة مروعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطط زوج من ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى عملية دقيقة لقتل زوجته السابقة أثناء قضاء عطلة أسبوعية في لاس فيغاس؛ دون التوصل إلى سبب واضح لهذه العملية.

وبدأت الواقعة، عندما اقترح جون ماتيو تشابمن على هايمه رادي فان زوجته السابقة صاحبة الـ39 عامًا، بقضاء عطلة أسبوعية في لاس فيغاس، ووافقت.

قد يهمك ايضاً:

بطلة ”العشق الممنوع” تفاجئ الجماهير وترفض العمل بالجزء الجديد.. والسبب صادم للجميع!



ذبح ابنته ذات ال18 عامًا مع شقيقها بعد أن ركبوا سيارة أجرة.. والسبب صادم للجميع



قناة الاخبارية السعودية تبث مشاهد صادمة وغير مسبوقة لحادثة احتلال الحرم المكي (شاهد الفيديو)



الآن وداعًا للدهون والوزن الزائد.. هذه الأطعمة إذا تناولتها معا فإنها تسرع عمليات الحرق



العثور على امرأة جثة هامدة بعد خروجها مع زوجها لقضاء عطلة أسبوعية.. رومانسية لا تقاوم لكنها انتهت بجريمة مروعة!



زفاف أول عارضة أزياء يمنية يخطف الأنظار.. شاهد من تكون؟!! (فيديو + صور)



بعد أيام من شائعات وفاته.. ظهور مخزي للفنان رامز جلال .. لن تصدق من هي التي ظهرت بجانبه! (صورة صادمة)



Advertisements

الشرطة السعودية تعثر على كميات كبيرة من ”القات” في العاصمة الرياض



السعودية تتلقى تهديدا من أكبر حلفائها بمحوها من وجه الأرض .. وفرض عقوبات على بن سلمان على خلفية مقتل خاشقجي!



صحيفة عكاظ السعودية تنشر ”خفايا” ماجرى بين الميسري والجبواني وعبدالعزيز جباري مع قيادات حوثية في عمان!



بنظام جديد وغير مسبوق.. دولة خليحية تنفرد عن بقية دول مجلس التعاون



مفاجأة مذهلة تفجرها ”دراسة حديثة” : 5 فواكة هي الأقوى للمناعة في فصل الشتاء تغنيك أنت وأسرتك عن الحاجة للطبيب



هيفاء حسين ترزق بـ «توأم» ذي جمال ملائكي فائق.. وزوجها يطير من الفرح(فيديو)



مع حلول فصل الشتاء : احذري استخدام « الفازلين » على الوجه إلا في هذه الحالات



يحرق الدهون ويكبح الشهية..وفوائد طبية يحتاجها الجميع وخصوصًا الشباب والمزوجين.. ومتوفر في الأسواق بكثرة.. ماهو؟



وبعد هذه العطلة اختفت الزوجة عن الأنظار تمامًا، ولكن اعتقد أهلها على مدى شهرين كاملين أنها على قيد الحياة، إذ كانت تتواصل معهم على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا كانت يتواصل هو معهم باسمها.

وبعد اكتشاف الاختفاء، اشتبهت الشرطة الأمريكية في الزوج السابق، وبعد القبض عليه اعترف بجريمته، مؤكدًا أنه قام بربط يدَيْها في الطريق ليتركها في صحراء ولاية نيفادا ولم يرها أحد بعدَ ذلك.

ووجهت الشرطة إلى الرجل تهمة اختطاف البشر والاستخدام غير الشرعي لحساب غيره على شبكة التواصل الاجتماعي، فيما لم يتم إثبات ضلوعه في قضية القتل الجنائية.