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عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة الإخبارية السعودية مشاهد لتحرير الحرم المكي من جماعة "جهيمان العتيبي" السلفية، التي احتلته لأسبوعين، عام 1979.

وأظهرت المشاهد اللحظات الأولى لتحرك مدرعات الحرس الملكي السعودي، لمواجهة تمرد "العتيبي"، وتبادل إطلاق النار، قبل القبض عليه.

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قناة الاخبارية السعودية تبث مشاهد صادمة وغير مسبوقة لحادثة احتلال الحرم المكي (شاهد الفيديو)



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ووقعت حادثة الاستيلاء على المسجد الحرام في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1979، ونفذها أكثر من 200 شخص ادعوا ظهور المهدي المنتظر، ودعوا إلى مبايعة "محمد بن عبد الله القحطاني" على أنه المهدي المنتظر.

وانتهت العملية في 4 كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام، بعد أن تدخلت القوات السعودية ودخلت إلى المسجد الحرام لتقضي على المسلحين المتحصنين بداخله وتعتقل من تبقى منهم، ومن بينهم جهيمان العتيبي، الذي أُعدم في 9 كانون الثاني/ يناير من عام 1980، في حين قُتل القحطاني خلال العملية.