تسبّبت الانهيارات الصخرية الناتجة عن الأمطار الغزيرة بطريق “أبها ـ محايل”، في إغلاق جزئي للطريق.ويشهد الطريق حالة ازدحام شديدة بعدما نزح سكان من مرتفعات السراة متجهين إلى محافظات ومراكز تهامة؛ هرباً من موجة البرد.
فيما تدخل رجال المرور لتنظيم حركة السير وتحويل المركبات إلى المسار الآمن؛ حتى لا تتوقف الحركة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: انهيارات صخرية جراء الأمطار تغلق طريق “أبها ـ محايل” بشكل جزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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