المسند: هذه أقل درجات حرارة سجلت فجر اليوم في بعض مدن المملكة

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم البروفيسور عبدالله المسند أقل درجات حرارة شهدتها بعض مدن المملكة اليوم الجمعة. وقال إن درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم كانت 3 درجات في كل من طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة حائل.

وأبان في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن مدن القريات والجوف سجلت اليوم 5 درجات، بينما سجلت 6 درجات في كل من عرعر والقصيم والرياض.