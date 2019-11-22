صور.. تكريم الطبيبة والممرضة اللتين أنقذتا حياة 3 مصابين بحادث مروري بالدمام

كرم الرئيس العام التنفيذي لتجمع الشرقية الدكتور عبد العزيز الغامدي، طبيبة وممرضة من منسوبي مستشفى الخفجي العام لقيامهما بإنقاذ حياة 3 مصابين في حادِث مروري على طريق الخفجي الدمام.

وكانت الطبيبة والممرضة في طريق عودتهن من مدينة الدمام إلى محافظة الخفجي، ليصادفا حـادثا مروريا لشبان انقلبت سيارتهم، فقامتا بإجراء الإسعافات اللازمة لثلاثة مصابين في الحادث لحين نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وقرر التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، تكريمهما على هذه اللفتة الإنسانية والخدمة النبيلة نظير موقفهما البطولي والإنساني.