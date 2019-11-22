خادم الحرمين الشريفين يوجه بتبادل المعلومات الإلكترونية بين الجهات الحكومية مجاناً

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجهات الحكومية بتبادل البيانات التابعة لها وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً مجاناً للجهات الحكومية الأخرى. وتضمن التوجيه قیام الجهات الحكومية الواردة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية التي لم تلتزم بالتطبيق، بتمكين كامل البيانات بالرفع خلال 30 يوماً عن الأسباب التي أدت إلى عدم التزامها بتطبيق ما ورد في الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وشمل التوجيه أيضاً قیام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية إحصائية عما قامت به في شأن ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية والوقت المستغرق لإنجاز الخدمة ومدى رضا المستفيدين.

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