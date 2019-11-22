بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض لا يمكنك أن تراه إلا في موسم الرياض

انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات الألعاب النارية في 4 مواقع بالرياض، ضمن فعاليات “موسم الرياض”. وجرى إطلاق الألعاب النارية في 4 مواقع؛ هي “برج الفيصلية وبرج المملكة والجنادرية ومنطقة البوليفارد”.

ورصدت الصور أضاءت الألعاب النارية سماء الرياض بألوان متعددة ومبتكرة، مُشكّلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، وحظيت الألعاب النارية بمشاهدة واهتمام أهالي منطقة الرياض.