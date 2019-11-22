انطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات الألعاب النارية في 4 مواقع بالرياض، ضمن فعاليات “موسم الرياض”. وجرى إطلاق الألعاب النارية في 4 مواقع؛ هي “برج الفيصلية وبرج المملكة والجنادرية ومنطقة البوليفارد”.
ورصدت الصور أضاءت الألعاب النارية سماء الرياض بألوان متعددة ومبتكرة، مُشكّلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، وحظيت الألعاب النارية بمشاهدة واهتمام أهالي منطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض لا يمكنك أن تراه إلا في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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