شاهد.. لحظة وصول ولي العهد لموقع سباق فورمولا إي الدرعية

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. وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة الدرعية لحضور انطلاق أولى جولات سباق “فورمولا إي الدرعية”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان واستقباله بعزف النشيد الوطني. Advertisements





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